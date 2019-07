Deputado Pedro Delgado Alves atropela cantoneira e é multado

Deputado do PS na Assembleia da República e presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, em Lisboa, Pedro Delgado Alves foi esta quinta-feira condenado, no Campus de Justiça, a pagar dois mil euros de multa por ter atropelado uma cantoneira em 2016.Maria José Guiomar, advogada da vítima, defende que o socialista deveria ter sido condenado a uma pena de prisão, ainda que suspensa.Pedro Delgado Alves respondia por um crime de ofensa à integridade física por negligência grave, punível até dois anos de prisão ou multa de 240 dias.No entanto, Maria José Guiomar disse que a juíza considerou que do acidente não resultou "perigo para a vida" e decidiu desqualificar o crime para ofensa à integridade física por negligência simples.Assim, o tribunal, que "deu como provados todos os factos descritos na acusação", aplicou uma pena de multa de 50 dias, num total de dois mil euros.A defesa já disse que vai recorrer da decisão. O advogado de Pedro Delgado Alves também admite recorrer.