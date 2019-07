Deputados responsabilizam Governo PS por período crítico do banco público

A comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovou esta quarta-feira a conclusão do PSD que atribui responsabilidade ao Governo PS de José Sócrates pelo "período mais crítico" do banco público.A proposta de alteração às conclusões do relatório da comissão de inquérito foi aprovada com votos a favor de PSD, CDS-PP e BE, com abstenção do PCP e voto contra do PS.Esta nova conclusão da comissão de inquérito da CGD refere que "não pode ser ignorada a responsabilidade política, em particular do Governo em funções no período mais crítico de 2005-2008, durante o qual se verificou não só uma penalizadora omissão de fiscalização acionista, mas também se registaram várias práticas que diretamente contribuíram para os problemas gerados".Os problemas referidos são a "substituição da administração em funções por outra de confiança política direta", a "interferência ou exercício de influência em operações concretas de concessão de financiamentos" e a "atribuição de bónus milionários a administradores".Pelo PS, que votou contra, João Paulo Correia considerou que esta proposta serve a "partidarite" e tem o objetivo de "isentar outros governos" de responsabilidade.Os deputados da II Comissão de Inquérito à Recapitalização e Gestão da CGD estão desde hoje ao início da tarde a debater e votar as propostas de alteração ao relatório preliminar, apresentado na segunda feira pelo deputado relator, João Almeida (CDS-PP).Segundo o relatório preliminar, a comissão de inquérito à CGD concluiu que o banco público "não foi gerido de forma sã e prudente" e que a grande maioria das perdas teve origem em créditos dados no mandato da administração liderada por Santos Ferreira. É ainda acusado o Banco de Portugal por ter falhado na supervisão e criticados os governos que não agiram apesar dos alertas feitos.O nome do ex-primeiro-ministro José Sócrates é referido no relatório em partes factuais, mas não em considerações.