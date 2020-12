“Algemaram-me e empurraram-me contra o carro. Depois, calçaram as luvas e começaram a dar-me bofetadas e socos, enquanto me diziam: ‘queres mandar, vai para a tua terra, ucra’”.O relato é feito na primeira pessoa por Valery Polosenko e consta na queixa por agressão, xenofobia e perseguição que este cidadão ucraniano apresentou na PSP do Porto contra vários agentes da esquadra de Vila do Conde.