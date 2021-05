"Pensei que era brincadeira, mas quando um deles deu um tiro na sala de jogos, onde estavam cerca de 20 clientes, aí percebi que era a sério.”O dono do café Altinho, em Famalicão, recordou esta segunda-feira, no Tribunal de Guimarães, os longos minutos de terror que viveu em novembro de 2019, quando o gang do ‘Rambo’ lhe invadiu o café para fazer um assalto. “Fui para o balcão para proteger a minha mulher, ...