Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrame de combustível corta via mais à direita da A5 na saída para a CRIL

Acidente aconteceu perto das 07h00 desta terça-feira.

08:15

Um acidente com várias viaturas está a provocar trânsito lento na Autoestrada 5, ao quilómero quatro, na zona de Miraflores, perto do acesso à CRIL, no sentido Cascais-Lisboa.



Devido ao derrame de combustível no local e aos veículos envolvidos no acidente, a via mais à direita está cortada, levando ao aumento do volume de trânsito.



A colisão aconteceu pouco antes das 07h00 desta terça-feira.