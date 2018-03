Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrame de gasóleo provoca quatro acidentes no centro do Porto

Combustível derramada na zona da Restauração provocou despistes.

Por J.C.M. | 12:00

Um autocarro que circulava no centro da cidade do Porto derramou, na manhã desta quinta-feira, combustível na zona zona da Restauração, levando a que vários carros derrapassem.



A PSP revela ao CM que a situação provocou quatro acidentes, três deles no Largo de Viriato e outro na rua Dr. Barbosa de Castro. O caso aconteceu por volta das 9h00e, pelas 11.40, já estaria resolvido, com a limpeza da via a ser concluída.



Uma testemunha passou pelo local e filmou a cena, tendo publicado o vídeo no You Tube.