Derrame de óleo de empresa em Viana do Castelo polui 1,5 km de afluente do Lima

Um derrame de óleo numa empresa da zona empresarial de Lanheses, Viana do Castelo, atingiu o rego da Peitilha, afluente do rio Lima, no "maior acidente" ambiental de que há memória na freguesia, disse esta segunda-feira o presidente da junta.

"É o acidente mais grave de que temos memória no parque empresarial. Como é que isto foi possível. Como é que os sistemas não foram redundantes e não foram acionados mais cedo os meios. Se o derrame aconteceu na sexta-feira e nós só fomos alertados no sábado alguma coisa falhou", afirmou esta segunda-feira à agência Lusa Filipe Rocha.

O autarca adiantou que o óleo derramado foi "bastante", e que o facto de o ribeiro não ser de "grande dimensão" tornou o "problema ainda mais grave".