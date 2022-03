A chuva que está a cair desde a madrugada desta quinta-feira está a causar constrangimentos de trânsito na via rápida que liga as cidades de Fafe e Guimarães.

Há locais onde devido ao óleo na via há diversos despistes.





Até ao momento não se registaram ainda acidentes com feridos, mas as autoridades já estão no local para proceder à limpeza da via e evitar constrangimentos de maior gravidade.