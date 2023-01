Derrocada corta acesso a habitação em Cabeceiras de Basto

Uma derrocada de pedras cortou o acesso a uma casa, em Outeiro, Cabeceiras de Basto, durante a madrugada do primeiro dia de 2023.O alerta foi dado, para os serviços de Proteção Civil de Cabeceira de Basto, para um aluimento de terras e de pedras na rua do Montinho de Baixo.O concelho de Cabeceiras de Bastos registou vários cortes de estrada por causa de ocorrências relacionadas com o mau tempo.As estradas nacionais 205 e 206, nas zonas de Petimão, em Alvite, e em Baloutas, Rainha e Refojos, são algumas das vias que ficaram intransitáveis.