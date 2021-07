Derrocada de muro atinge e fere trabalhador com gravidade na Nazaré

Um homem de 46 anos foi retirado dos escombros resultantes do desabamento de um muro, ao fim de 45 minutos preso debaixo dos detritos, numa obra em curso na Estrada do Pinhal, na Nazaré, pelas 15h30.



Em estado grave devido aos ferimentos incorridos, a vítima foi avaliada pelos médicos do INEM no local e transportada em estado crítico para o hospital de Leiria.

Além destes dois meios de socorro, no local estiveram mais seis viaturas, entre as quais a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Alcobaça, e um total de 17 operacionais.