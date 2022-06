Derrocada de muro numa casa no Funchal impede circulação

Um muro de uma casa na ilha do Funchal, na Madeira, ruiu esta terça-feira. O proprietário já tinha alertado as autoridades competentes para a necessidade de uma intervenção, mas os pedidos nunca foram atendidos.Na altura da derrocada o homem não estava em casa pois tinha ido aos bombeiros para voltar a pedir uma intervenção no muro, pelo que foram os filhos que o alertaram para o incidente.O caso não provocou feridos e as condições de habitabilidade estão a ser averiguadas para saber se há necessidade de realojar a família.