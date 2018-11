Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada de parede corta circulação em rua de Faro

Morador que estava no local diz que caíram do terceiro andar cerca de 2 metros de cimento.

Por Rafael Duarte | 08:45

A derrocada de parte da parede de um prédio inabitado obrigou a Proteção Civil a cortar a circulação na rua Capitão José Vieira Branco, em Faro, desde o dia 1 de novembro.



A autarquia garante que o proprietário foi notificado "há vários meses" porque o prédio já se encontra "em mau estado há algum tempo". Mas a situação mantém-se com a câmara à espera de que o proprietário proceda às obras ou avance com a venda do imóvel.



Fernando Almeida passou pelo local cerca de 5 minutos antes da derrocada e conta que, depois, estava no café quando ouviu "um estrondo enorme". Quando foi ver o que tinha acontecido, Fernando recorda que "estavam no chão cerca de 2 metros de cimento, que caíram de um terceiro andar".



Passados 20 dias, o homem, que passa pela rua com frequência, lamenta que "a câmara ainda não tenha tomado uma atitude". Fernando diz ainda que "pelo menos deveria ser colocada alguma sinalização a avisar esta situação porque todos os dias são inúmeros os carros que chegam ao local e são obrigados a voltar para trás".



Ao CM, fonte da autarquia explicou que entretanto foi aberta à circulação uma via mas a outra continua vedada por "uma questão de segurança". A mesma fonte garantiu que "vai ser colocada sinalização a avisar quem passa no local" e salientou que a câmara "não pode intervir em espaço privado mas já notificou o proprietário".



Entretanto, o atual proprietário do prédio avançou com algumas obras na parede mas, ao que CM apurou, o imóvel estará em processo de venda e será o novo dono ficará encarregue de terminar os trabalhos.