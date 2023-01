Quartos de hotel no Porto atingidos por derrocada de pedras

Uma derrocada de terra e pedras de grandes dimensões danificou quatro quartos de um hotel, na zona da Fontainha, no Porto, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira.

Parte do hotel, que tem no total 47 quartos, está interdita para a estabilização da escarpa, para que depois se possa dar início aos trabalhos de limpeza e remoção de pedras.



Na altura do incidente, que aconteceu depois do mau tempo que se fez sentir na zona norte do País, não se encontravam pessoas no hotel e, por isso, não há registo de feridos. Paredes e varandas do edifício ficaram danificadas.