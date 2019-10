Derrocada deixa turista sem mão na Madeira

Onze pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, numa derrocada na lagoa da levada do Caldeirão Verde, no concelho de Santana, na Madeira. Entre as vítimas estão dois portugueses (um com gravidade devido a um traumatismo craniano), seis turistas franceses (uma teve uma mão decepada), dois alemães e um brasileiro, com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado pelas 14h00 por uma das vítimas, que escapou ilesa à derrocada. A queda de pedras e terra ocorreu quando o grupo estava a descansar, durante o percurso na levada que tem uma extensão de 6,5 quilómetros e leva em média cinco horas e meia a ser percorrido, com zonas em que a altitude chega aos 990 metros. É muito procurado por turistas."Foi uma operação complexa, que obrigou a um forte esforço físico. É um local afastado de vias. Não ficou nenhuma vítima soterrada", disse o responsável das operações da Proteção Civil.A derrocada obrigou a montar um hospital de campanha no local, para onde foram acionados mais de 50 operacionais, apoiados por 13 veículos, dos bombeiros, GNR e polícia florestal. Foi ainda ativado o um helicóptero.Os feridos foram transportados para o hospital. O trilho vai ser encerrado até nova avaliação.