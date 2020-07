Derrocada em pensão deixa quatro desalojados em Silves

Quatro homens, um português de cerca de 30 anos e e três estrangeiros com perto de 60, ficaram desalojados, esta quinta-feira de manhã, depois de parte do interior da pensão onde se encontravam instalados, no centro de Silves, ter desabado.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 11h30 e causou algum alarme não só entre os ocupantes do imóvel como entre a vizinhança. "Eu estava no meu café e de repente ouvi um estrondo no interior da pensão. Percebi logo que tinha havido um desabamento. Felizmente que ninguém ficou ferido", referiu aoYassar, cujo estabelecimento está situado mesmo diante da Residencial Sousa.Segundo explicou aoo comandante António Nunes, dos Bombeiros Voluntários de Silves, que acorreram ao local, "caiu parte do tecto do segundo piso, o qual, por sua vez, arrastou o chão do primeiro".Devido à derrocada , "aquela ala da pensão ficou inabitável, sem condições de segurança", adiantou o mesmo responsável.As condições de estabilidade do imóvel já foram alvo de uma avaliação por parte dos técnicos da Câmara de Silves, que confirmaram a situação.A GNR também esteve no local, tendo garantido a segurança e cortado a circulação na zona durante algum tempo.A Proteção Civil Municipal estava, esta quinta-feira, a tentar encontrar uma resposta para a situação dos quatro hóspedes que ficaram desalojados. A hipótese mais viável passa por ser arranjada uma casa para os acolher.