Derrocada em pensão desaloja quatro pessoas em Silves

11h26. No local estiveram operacionais dos bombeiros e da Câmara Municipal para avaliar o edificio, concluindo que este não tem estabilidade.

O telhado do segundo piso de uma pensão antiga, em Silves, no Algarve, desabou esta quinta-feira e deixou quatro pessoas desalojadas.O alerta para a derrocada foi dado cerca dasA câmara já iniciou as diligências para alojar os lesados que têm idades entre os 30 e os 60 anos.