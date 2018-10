Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada em Portimão foi a quinta maior em 23 anos no Algarve

Queda de dez mil toneladas de rochas e terra.

Por José Carlos Eusébio | 09:06

A derrocada de uma arriba situada entre as praias do Vau e João d’Arens, em Portimão, foi a quinta maior registada no Algarve nos últimos 23 anos, apurou o CM junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



O desmoronamento aconteceu no passado fim de semana, não tendo causado danos ou vítimas.



No total, o volume de rochas e terra que se desprendeu da arriba atingiu as 10 mil toneladas, segundo estimativas da APA. Foi atingida uma zona de areal apenas acessível na maré vazia. Existem fissuras no cimo da falésia que indiciam o risco de novas derrocadas.



Na segunda-feira, após uma avaliação da APA, a zona do topo da arriba, que era muito usada por caminhantes, foi isolada com baias metálicas.



A APA garante que irá agora, em conjunto com a Capitania e a Câmara de Portimão, vedar definitivamente o local e colocar sinalização de aviso.



PORMENORES

Primeiro caso

Desde o final do verão, esta é a primeira derrocada de arriba registada na região. Por ano, em média, registam-se 12 desmoronamentos naturais no litoral do Algarve, nomeadamente no inverno, em resultado da chuva e do mar agitado.



Evitar acidentes

A Autoridade Marítima tem vindo a alertar para a necessidade de ser mantida uma distância de segurança das arribas, de forma a prevenir o risco de acidentes. O Algarve tem 75 praias com arribas consideradas perigosas, entre Albufeira e Aljezur.