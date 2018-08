Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Derrocada na Madeira destrói carro e danifica outro

Não houve danos pessoais, confirmou uma fonte dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.

14:23

Uma viatura ficou este domingo destruída e outra danificada devido a uma derrocada no Lugar de Baixo, no concelho da Ponta do Sol, mas não houve danos pessoais, confirmou uma fonte dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava.



As duas viaturas encontravam-se estacionadas no sopé de uma encosta junto a um antigo acesso à desativada marina do Lugar de Baixo.



No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e da PSP.