Derrocada causa um ferido na Baixa do Porto. Há seis desalojados

Uma derrocada num estabelecimento na Rua 31 de Janeiro, na Baixa do Porto, provocou um ferido ligeiro e deixou seis pessoas desalojadas. O alerta foi dado às 17h59 desta quinta-feira.O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, afirma que o prédio "não tem condições de habitabilidade" e que o trabalho, neste momento, é realojar as pessoas que ficaram sem casa e enviar cães de resgate para perceber se alguém ficou debaixo dos escombros.O Batalhão de Bombeiros Sapadores do Porto e o INEM estão no local a proceder às operações de socorro.Uma família de emigrantes teve de ser resgatada através de uma escada magirus dos bombeiros.Em atualização