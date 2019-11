Derrubam casa a família que tinha perdido habitação no fogo e param obras a meio

Uma família residente em Treixedo, Santa Comba Dão, que ficou sem casa nos incêndios de outubro de 2017, está revoltada porque a reconstrução da habitação foi travada já quando decorriam as obras e tinham deitado abaixo as paredes do edifício.Na altura do fogo a dona da casa estava num lar. A família candidatou-se à reconstrução da casa, o projeto foi aceite pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e as obras iniciaram-se. Semanas depois, em outubro de 2018, a reconstrução foi travada, o estaleiro desmontado e agora apenas resta o terreno."A minha mãe vai sair do lar. Eu pergunto: onde é que a vou colocar. Aqui neste descampado? À frente da CCDRC? Aquilo que estão a fazer não é justo. Não escondemos nada de ninguém e estão a tratar-nos assim", lamenta-se João Luís, filho de Maria Soares. "Estamos a pagar pela vigarice que muita gente fez. Tinham casas pequenas e agora têm com o dobro de tamanho, nós nada", lamenta Cristina Oliveira, filha.Lurdes Oliveira, nora, diz que "no mínimo" têm "direito a uma indemnização por terem destruído a casa". Contactada pelo, a CCDRC confirma que o projeto de reconstrução "foi aprovado", mas que posteriormente apurou-se que "a casa em causa não cumpria os requisitos". Sobre a indemnização exigida nada diz. Já Leonel Gouveia, presidente da Câmara de Santa Comba Dão, entende "a indignação da família", considerando que o caso "terá que ser resolvido em tribunal".