Desabamento de escola em Antuérpia matou quatro portugueses e um moldavo

Os bombeiros da Antuérpia, na Bélgica, confirmaram este domingo que quatro portugueses e um romeno morreram na sequência do desabamento de uma escola em construção na passada sexta-feira.No total, nove pessoas ficaram feridas e três estão a receber cuidados intensivos no hospital local. Entre os feridos estão quatro cidadãos romenos, dois ucranianos, um português e dois homens de nacionalidade ainda por confirmar.As autoridades vão iniciar agora investigações às causas do incidente que causou a morte a cinco pessoas, entre elas quatro portugueses.