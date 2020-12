Desabamento de talude provoca corte de trânsito no IP3 perto de Penacova, sentido Viseu-Coimbra

O desabamento de um talude no IP3, junto a Penacova, obrigou ao corte do trânsito no sentido Viseu-Coimbra, informou esta segunda-feira fonte do Comando Territorial da GNR.

De acordo com a GNR de Coimbra, o desabamento ocorreu por volta das 15:30, junto ao nó de Penacova.

O desabamento ocorreu ao quilómetro 59 do IP3, obrigando ao corte do trânsito no sentido Viseu-Coimbra, efetuando-se o desvio pelas estradas nacionais número 235 e 110, acrescentou a mesma fonte.

Segundo fonte da GNR de Coimbra, a empresa responsável pelas obras de requalificação do IP3 está no terreno a tratar da ocorrência, para a normalização da circulação naquela estrada.