PSP de Almada está no local.

17:13

Um desabamento de um telhado de madeira nos armazéns do mercado da Romeira, em Almada, provocou esta terça-feira à tarde o corte parcial da estrada no Largo Romeira.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, o alerta foi dado às 14h56 e não há registo de feridos.



No local estão quatro viaturas dos bombeiros, a PSP de Almada, assim como a EDP, num total de 13 homens.



Em atualização