Parte do edifício de armazenamento do Banco Alimentar Contra a Fome de Braga, em Semelhe, desabou, esta manhã. Ninguém ficou ferido.

O alerta foi dado pelas 09h25. No local estiveram os Sapadores de Braga, com seis operacionais, e a Proteção Civil Municipal, que avaliou as condições de segurança do restante edifício.