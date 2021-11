Desacatos e agressões filmadas junto à esquadra da PSP no Porto

Um homem foi expulso de um bar, esta quarta-feira, na rua do Heroísmo, no Porto, após queixas de distúrbios por parte de clientes que se encontravam no local. Já na rua, o indivíduo, que estava embriagado, continuou a perturbar quem se encontrava na zona, chegando a impedir a circulação de carros junto à esquadra da PSP.









As autoridades foram chamadas ao local, mas, à chegada, o homem comprometeu-se a ir embora. Ainda assim, após a retirada da Polícia, os distúrbios continuaram, desta vez, com episódios de agressão. Ao CM, a PSP adiantou esta quarta-feira que não foram apresentadas queixas e que o homem acabou por obedecer às autoridades.