Desacatos em bar ferem jovem de 21 anos em Santa Maria da Feira

Causas que levaram às agressões ainda não são conhecidas.

Um jovem de 21 anos envolveu-se na madrugada deste domingo em desacatos com um grupo de quatro homens na Praça da República, no centro de Santa Maria da Feira, e ficou ferido.



As agressões aconteceram no interior de um bar.



O homem foi levado para o Hospital de Santa Maria da Feira, mas teve alta nas primeiras horas da manhã.



As causas que levaram às agressões ainda não são conhecidas.



Esta é uma zona histórica e de muito movimento.