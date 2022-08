Jovem de 16 anos espancado em festival de música no Estádio do Restelo em Lisboa

Um jovem de 16 anos foi espancado com grande violência ao início da noite de domingo, no decorrer do festival de música ‘Tribute of Afrohouse’, que decorreu no Estádio do Restelo, em Lisboa.

Fonte oficial do Comando da PSP de Lisboa disse ao CM que a situação só foi detetada pelas 21h00 deste domingo, quando agentes destacados para o policiamento gratificado do festival foram chamados à enfermaria que servia o evento.

Os enfermeiros e médicos de serviços informaram os polícias que o jovem tinha ferimentos considerados graves.

Além de hematomas no corpo inteiro, a equipa médica sublinhou à PSP a necessidade de transporte urgente do menor a um hospital por suspeitas de um traumatismo intraencefálico.

Foi de imediato acionada uma ambulância, que o transportou à pediatria do Hospital de Santa Maria.

A PSP conseguiu identificar e contactar a mãe do jovem agredido, notificando-a para se deslocar à unidade hospitalar e acompanhar o ferido.

A mesma fonte policial disse ao nosso jornal que não há para já detidos nem identificados ligados às brutais agressões, acrescentando que a PSP tem conhecimento que existem vídeos do espancamento, e de outros distúrbios ocorridos durante o festival de música.