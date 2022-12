"Era fumo por todo o lado e mal conseguíamos respirar": Desacatos entre grupos rivais destroem bar em Lisboa

Leia também TV Record desiste do Brasileirão

A madrugada desta sexta-feira ficou marcada por conflitos entre grupos rivais, em Campo de Ourique, Lisboa. Na sequência da rixa, um dos donos do bar ficou ferido e foi transportado para o Hospital de São José."Fomos avisados de que podia haver uma possível rixa. No espaço de um ou dois minutos entraram 15 a 20 pessoas. Partiram-nos a porta com um extintor, agrediram um dos donos do bar, que foi parar ao hospital, atiraram tochas e começaram a gritar. Destruíram muita coisa", conta uma funcionária do bar ao CM.O alerta foi dado à 1h36."Era fumo por todo o lado e mal conseguíamos respirar por causa do fumo das tochas e do extintor. Houve pessoas que se esconderam atrás do bar e dentro da cozinha. Foi muita confusão", explica.As causas do incidente ainda estão por apurar.