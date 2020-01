Desalojados do bairro da Areia Branca exigem dois milhões a Isabel dos Santos

Os moradores do bairro da Areia Branca, em Luanda, avançaram com uma ação em tribunal para que as autoridades angolanas paguem uma indemnização equivalente a dois milhões de euros.Estes habitantes foram desalojados à força em 2013 para a construção de um empreendimento imobiliário gerido por uma empresa de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola.Os moradores querem que seja declarada ilegal a expropriação dos terrenos do projeto Marginal de Corimba, que estava avaliado em 600 milhões de euros.