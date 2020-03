Desaparece arma que feriu menino de 10 anos em Setúbal

A PSP não encontrou a arma de fogo, ao que se supõe uma pistola ou um revólver, usada no domingo por uma criança para ferir a tiro um primo, com cerca de 10 anos, no bairro da Bela Vista, Setúbal. Os agentes nem sequer encontraram o invólucro da munição que foi disparada.



No relatório policial ficou apenas o depoimento do pai da vítima, que diz terem os menores encontrado a arma na rua. O menino ferido está internado, em estado grave, no Hospital D. Estefânia, Lisboa.