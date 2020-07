Desaparecido há quatro dias encontrado morto numa ravina em Aljezur

O homem que estava desaparecido há quatro dias, em Aljezur, foi ontem encontrado morto. Arménio Costa, de 62 anos, terá sofrido um despiste com a carrinha que conduzia no dia em que desapareceu e só ontem à tarde é que foi encontrado, já sem vida, no fundo de uma ravina, na zona de Martins Estevens, a cerca de três quilómetros de casa.A vítima residia na zona do Carrascalinho e foi vista pela última vez num café, na quarta-feira à tarde, em Aljezur. Terá sido quando seguia para casa que sofreu o acidente. O último sinal do telemóvel foi registado na quinta-feira de manhã. Os familiares alertaram a GNR e começaram a fazer buscas com a ajuda de amigos, bombeiros e sapadores florestais.O filho da vítima, João Costa, lamentou ontem ao Correio da Manhã que as autoridades "não tenham acionado mais meios para fazer buscas num caso de emergência".