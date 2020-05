Desaparecimento de amigo do rapper Mota Jr adensa mistério

Familiares e amigos não têm dúvidas de que o assalto ao rapper Mota Jr, de 28 anos, foi planeado ao pormenor. "Tinham as informações todas. Tudo o que era preciso para fazer. E usaram as pessoas certas para chegar a ele", disse aoÉder, colega da vítima. A PJ está a investigar, mas os amigos do músico procuram também pontas soltas.Detetaram que um dos amigos de Mota está também desaparecido, o que adensa o mistério. "Neste momento, é essa a grande dúvida. O tal amigo que está desaparecido. Eu, pessoalmente, não o conheço. Mas a minha esperança está nesse tal amigo que está desaparecido."Recorde-se que Mota Júnior terá sido torturado até à morte e devorado por javalis. Roubaram-lhe todo o ouro que valia milhares de euros.