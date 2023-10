Desaparecimento de mulher em Alenquer leva a buscas em praia fluvial do Cartaxo

Uma mulher de 30 anos está dada como desaparecida da sua casa, em Alenquer, desde a tarde desta terça-feira.

Laura Rosa saiu de casa na viatura particular, um Fiat 500 branco, pelas 16h00.

Segundo o alerta difundido pela famílias nas redes sociais, vestia uma t-shirt branca e umas calças de ginásio.

O veículo foi visto, pela última vez, na Estrada Nacional 3, em Vila Nova da Rainha.

Viria a ser localizado ainda ontem, junto à praia fluvial da Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo.

Por essa altura já a GNR tinha recebido uma participação de desaparecimento de Laura Rosa, feita pelo pai da jovem no posto da GNR de Alenquer.

Esta força de segurança, e os bombeiros do concelho do Cartaxo, realizam desde as 11h15 desta quarta-feira buscas na zona da praia fluvial da Valada. No local estão 10 operacionais, e 4 viaturas.

Fonte oficial da GNR disse ao CM que, para já, "não existem indícios de crime neste desaparecimento que justifiquem o acionamento da Polícia Judiciária".