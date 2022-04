Uma desavença entre um casal terminou em agressão, na rua da Cordoaria, na Povoa de Varzim. O alerta foi dado às 20h52 e os bombeiros de Vila do Conde foram encaminhados para o local.De acordo com vizinhos, a vítima, um homem de 58 anos, foi agredida com uma garrafa partida tendo sido transportada para o Hospital da Póvoa de Varzim. Ao, os moradores referem que esta não é a primeira vez que acontecem desacatos desta natureza.A PSP esteve no local e tomou conta da ocorrência.