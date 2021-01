Descargas na barragem do Maranhão, Avis, obrigaram ao corte da Estrada Municipal 501 e do Caminho Municipal 1166-1 na manhã desta terça feira.



Os dados mais recentes do Sistema Nacional de Recursos Hídricos mostram que a capacidade de armazenamento da barragem do Maranhão estava acima dos 91% no início deste mês.

Ver comentários