Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descargas no rio Este com motivação política

Sacos com areia colocados no saneamento antes da inauguração do Parque da Rodovia, dia 23, e na quarta-feira.

Por Secundino Cunha | 09:06

Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, suspeita que os crimes ambientais que se têm sucedido no rio Este "têm motivações políticas".



"É, pelo menos, uma rara coincidência. No primeiro caso, as descargas ocorreram antes da inauguração das obras de requalificação do Parque Desportivo da Rodovia e, no segundo, dentro do saco de areia que foi colocado na caixa de visita, havia uma bola da minha campanha", afirmou o autarca, que aguarda o desenrolar da investigação policial - já que a AGERE fez uma participação criminal contra incertos.



"A primeira situação, no dia 23, foi problemática, já que contaminou as águas a ponto de provocar a morte de peixes. No segundo caso, quarta-feira, o saco de areia causou apenas um entupimento parcial, sem que se verificasse transbordo de esgoto para o rio", referiu Ricardo Rio, sublinhando que "em ambos os casos estamos perante crimes ambientais".



Estes atos de alegada sabotagem têm ocorrido na freguesia de S. Mamede d’Este, nas proximidades da nascente do rio e em terrenos agrícolas. Houve quem assegurasse, no primeiro caso, que se teria tratado de um ato irrefletido de um agricultor, que pretenderia, daquela forma, desviar o esgoto do coletor para fertilizar a terra. Mas rapidamente essa hipótese foi colocada de parte, já que o esgoto urbano envenena as terras em vez de as fertilizar.



Daí que Ricardo Rio presuma que se trate de um caso com motivações políticas. "Consideramos que tudo isto não é nada inocente", disse o autarca ao CM. Realça o facto de, num dos sacos de areia, ter sido encontrada uma bola da campanha eleitoral.



O caso está a ser investigado pelo Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.