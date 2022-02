Wilson Gonçalves, atualmente com 19 anos, furtou uma faca com mais de 20 centímetros de lâmina numa loja, em Queluz, depois de um desentendimento com outro grupo, do qual Marcelo Correia, de 16, fazia parte. Apanhou o comboio até à estação da Amadora, onde estavam os rivais e matou a vítima à facada.