Descoberta de ossadas obriga a parar trabalhos em Faro

Autarquia acredita que não haverá grande atraso no calendário.

Por João Mira Godinho e Rafael Duarte | 10:43

As ossadas descobertas durante os trabalhos de requalificação do largo de S. Pedro, em Faro, vão obrigar à paragem dos trabalhos. A câmara, que é responsável pela obra, acredita que a interrupção será curta.



O achado aconteceu no sábado e, ainda durante esse dia, uma equipa de antropologia iniciou o estudo das ossadas aparentemente de três pessoas (e não duas, como inicialmente foi divulgado). "Vão ser analisadas por um especialista forense, vai ser necessário catalogá-las, registá-las e depois ver o que fazer", explicou fonte da autarquia, acrescentando que os vestígios arqueológicos "ainda não estão datados".



"Vamos ser rápidos", garantiu ainda a mesma fonte, referindo que "não haverá grande derrapagem no calendário" da requalificação do largo. A Câmara de Faro admite também que durante as obras, outras descobertas do género venham a acontecer. Por se tratar de uma zona histórica da cidade e junto a uma igreja matriz.



Com um prazo de execução de 60 dias - e custo de 59 mil euros, financiado a 65% por fundos europeus -, a intervenção prevê a criação de uma zona pedonal, com calçada portuguesa, junto à igreja, e o reordenamento do trânsito. As faixas de rodagem vão manter os paralelepípedos. Paralelamente, estão a ser substituídas condutas na zona, vão ser colocados contentores de lixo subterrâneos e novos candeeiros.



Esta é a primeira fase de um projeto mais amplo da Câmara de Faro, que passa pela requalificação do largo Catarina Eufémia (nas traseiras da igreja de S. Pedro), e que está em desenvolvimento .