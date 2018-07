Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Descoberta plantação de canábis na Serra de Monchique

Guarda Nacional Republicana apreendeu 386 plantas e objetos de estufa artesanal.

Por Rui Pando Gomes | 08:35

A GNR apreendeu 386 plantas de canábis num terreno rural junto a uma casa isolada na zona de Foz do Besteiro, em Marmelete, na Serra de Monchique. Um homem e uma mulher, de 53 e 59 anos, foram detidos.



A operação, segundo a GNR, foi desenvolvida por militares do Posto Territorial de Monchique, na terça-feira, na sequência de uma denúncia sobre a existência de uma plantação de canábis no local.



As plantas já estavam bastante desenvolvidas e tinham uma altura entre um metro e um metro e meio. Foi ainda apreendida uma pequena quantidade de canábis e objetos de uma estufa artesanal instalada numa roulotte.



O casal foi ouvido, esta quarta-feira, por um juiz e está obrigado a apresentações semanais às autoridades até julgamento.