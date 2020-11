Descobre 15 mil doses de haxixe em casa em Lisboa

A PSP de Lisboa anunciou esta quarta-feira a apreensão de quase 15 mil doses de haxixe, na sequência de uma denúncia que partiu do dono do anexo onde a droga foi encontrada.O indivíduo, residente no estrangeiro, mas com casa em Lisboa, contactou as autoridades na manhã de sexta-feira, depois de descobrir que tinha "77 ‘sabonetes’ de produto suspeito de ser estupefaciente, armazenado em três embalagens", no interior de um anexo na sua propriedade.Ao que o CM apurou junto de fonte policial, ainda não há suspeitos da prática deste crime. A PSP continua a investigar o caso para chegar aos responsáveis pelo tráfico.