Descobre o pai morto e mata-se por desgosto em Pombal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Ao ver o corpo do pai na casa de banho da moradia, em Claras, freguesia do Carriço e concelho de Pombal, Fábio Carvalho, 34 anos, não resistiu à dor de o perder e foi para o barracão anexo, onde subiu a um trator e se lançou, pondo termo à vida. O duplo suicídio, de pai e filho, por enforcamento, ocorreu na quinta-feira à noite e está a ser investigado pela GNR, que aguarda pelas autópsias para avançar com novas diligê... < br />