Desconfinamento trágico com 85 mortos em dois meses

O desconfinamento do País, após as medidas mais restritivas de combate à pandemia, foi decretado a 15 de junho. Nesse mês e em julho morreram 85 pessoas em acidentes nas estradas portuguesas - mais 20 que em igual período do ano passado.De acordo a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, o aumento do número de mortos foi particularmente grave em julho: 49, mais 16 (quase 50%) do que as 33 do mesmo mês de 2019. Em julho, houve 212 feridos graves (igual) e 3116 ligeiros (menos 881). No acumulado de janeiro a julho, registaram-se 216 mortos (menos 43), 991 feridos graves (menos 269) e 16 493 ligeiros (menos 7590).O período das 18h00 às 21h00 (37 mortes) e as colisões (103) os mais trágicos. Foram controlados 64,6 milhões de condutores e viaturas (mais 28% que em 2019) e detetadas 729 mil infrações - 64% (466 mil) por excesso de velocidade (aumento de 37%).