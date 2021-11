“Desconhecia a natureza da procuração”, diz Azeredo Lopes sobre caso Selminho

Azeredo Lopes, chefe de gabinete do presidente da Câmara do Porto entre 2013 e 2015, disse esta tarde que presumia que era de conhecimento geral que a Selminho era da família de Rui Moreira e que o aconselhou a assinar a procuração "com o pressuposto de que não se tratava de algo que garantisse qualquer controlo sobre a questão mas garantisse a representação do município do processo judicial" que opunha a autarquia e a empresa imobiliária."Desconhecia a natureza da procuração", afirmou ao coletivo do Tribunal de S. João Novo, Porto. E indicou que ficou a saber que a empresa era da família de Rui Moreira "no momento em que ele entrou no meu gabinete", questionando-o se devia assinar o documento."A minha convicção era que toda a gente sabia [que a Selminho era da família do autarca]. O Porto é uma cidade pequena, a família não era anónima. Não me pareceu concebíeis que não se soubesse", referiu.Azeredo Lopes "Não me passava pela cabeça que quem elaborou a procuração não soubesse" de quem era a Selminho, disse.Ouvido como testemunha, o antigo ministro da Defesa afirmou ainda: "Na minha vida, essa procuração ocupou provavelmente um minuto".Questionado porque não chamou os serviços jurídicos da autarquia ou pediu mais informação sobre a procuração, afirmou: "Se fosse agora, se me pergunta o que poderia fazer ou deixar de fazer…".