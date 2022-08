Descontos nas coimas aumenta número de aderentes e receita da ASAE

O novo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas com descontos nas coimas a quem fizer o pagamento voluntário provocou um aumento no número de aderentes no primeiro semestre deste ano. Desta forma, foi possível encerrar uma em cada três operações, tendo também como resultado um aumento da receita da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).De acordo com a imprensa nacional, a subida na receita com coimas no primeiro semestre deste ano foi de 15,5%, depois de os valores já terem crescido 18% no ano passado face ao ano anterior.O novo Regime Jurídico das Contraordenações Económicas (RJCE) entrou em vigor há um ano deu maior eficácia aos processos.