Desempenho dá prémios aos guardas da GNR

Foi esta segunda-feira publicada, em Diário da República, a portaria que define o regulamento da avaliação de desempenho dos militares da GNR.Apesar de o mesmo já estar em vigor desde 2017, só agora poderá ser permitida a atribuição de prémios de desempenho aos guardas.De acordo com a portaria, os prémios de desempenho, que ainda têm de ser definidos internamente pelo Comando-Geral da GNR, podem ser atribuídos de três formas distintas: aumento salarial, aumento da duração do período de férias até três dias úteis, e ainda alteração do posicionamento remuneratório dos militares beneficiados.Para que a avaliação dos militares se comece, efetivamente, a fazer, falta criar o sistema de informação de suporte ao Sistema Integrado de Gestão da Avaliação dos Militares da GNR. Recorde-se que o estatuto profissional dos militares da GNR entrou em vigor em maio de 2017.Na altura, ficou estabelecido que existiria um prazo de 180 dias para a regulamentação, por portaria do ministro da Administração Interna após proposta do Comandante-Geral da GNR, das normas relativas ao sistema de avaliação do desempenho nesta força de segurança. Essa portaria, no entanto, só esta segunda-feira foi publicada.