Desempregada de 24 anos que aceitou transportar droga agredida em Sintra

Uma desempregada de 24 anos e o namorado, de 33, foram ameaçados com pistola e faca e agredidos por dois homens, que exigiam dinheiro e uma mala, no Cacém, Sintra. A mulher confessou à PSP que aceitou um transporte de droga, mas arrependeu-se, o que levou os agressores à sua casa.Segundo disse aofonte policial, o alerta chegou à PSP do Cacém pelas 14h00 de domingo. Vizinhos ouviram a mulher gritar e fizeram uma denúncia relativa a violência doméstica.Aos agentes, após muita insistência, a mulher - que tinha hematomas no olho e face - acabou por pedir ajuda para ela e para o namorado, contando que os dois homens que estavam na casa (e que tinha apresentado como primos) tinham ido exigir o dinheiro e a mala da droga.Os homens, de 33 anos, foram apenas identificados, porque não foi encontrada a arma nem a droga. Um deles tinha 1300 euros num bolso. A PJ investiga o caso.