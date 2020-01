Desempregado aterroriza os pais durante uma década

Um homem de 37 anos, que nunca teve emprego, foi preso pela GNR por ter aterrorizado os pais durante uma década, em Mafra.Agredia-os, ficando-lhes com as reformas, que gastava em bens caros. As duas vítimas recusaram, durante anos, queixar-se às autoridades. Só há dois meses, e após denúncia, é que o inquérito chegou ao Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa.Os militares constataram que o terror vivido pelos pais do suspeito, de 72 e 69 anos, era tanto que os dois saíam de casa de manhã e só voltavam à noite. Queriam evitar contacto com o filho, e escapar a agressões e aos constantes furtos, ficando sem forma de enfrentar as despesas do mês.Fica em liberdade, com vigilância eletrónica.