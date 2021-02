Um desempregado, de 40 anos, foi detido pela PSP por assaltar uma charcutaria no centro de Vila Nova de Gaia, na madrugada de sábado.Quando chegaram ao local, os agentes encontraram vários queijos e presuntos numa mochila. Nas imediações do local conseguiram depois deter o assaltante.Para aceder ao interior da loja, o suspeito partiu a montra. Foi carregando durante algum tempo vários produtos da charcutaria. O dono do espaço formalizou queixa.