Ao longo de um ano, dois homens, ambos desempregados, residentes em Braga e na Póvoa de Lanhoso, conseguiram manter um nível de vida elevado, graças à compra e venda de armas de fogo e munições - por valores entre os 150 e os 500 euros.Os negócios eram realizados quase sempre através da rede social WhatsApp e as entregas das armas ilegais – entre as quais havia até Glock, marca que equipa as polícias e ...