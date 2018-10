Desemprego em Portugal regista quarta maior descida

Taxa de desemprego recuou, em agosto, para os 8,1% na zona euro e os 6,8% na União Europeia.

A taxa de desemprego recuou, em agosto, para os 8,1% na zona euro e os 6,8% na União Europeia (UE), com Portugal a registar a quarta maior descida homóloga, de dois pontos percentuais, segundo o Eurostat.



Na zona euro, o desemprego recuou para os 8,1%, face aos 9,0% de agosto de 2017 e aos 8,2% registados em julho e é a taxa mais baixa desde novembro de 2008.



Na UE, a taxa de 6,8% representa um recuo homólogo (7,5% em agosto de 2015), mantendo-se estável face à de julho.



Segundo o gabinete de estatísticas da UE, na variação homóloga as maiores quebras no indicador foram observadas em Chipre (de 10,5% para 7,5%), na Croácia (de 10,9% para 8,5%), na Grécia (de 21,3% para 19,1% entre junho de 2017 e junho de 2018) e em Portugal (de 8,8% para os 6,8%).



As taxas de desemprego mais baixas registaram-se, em agosto, na República Checa (2,5%), Alemanha e Polónia (3,4% cada).



As mais altas foram assinaladas na Grécia (19,1% em junho) e Espanha (15,2%).



Em Portugal, a taxa de desemprego recuou na comparação homóloga (8,8% em agosto de 2017), mas manteve-se estável face a julho, nos 6,8%.